Ação do DMLU mostra descarte incorreto de resíduos em contêiner de Porto Alegre

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) realizou, na manhã desta quinta-feira (27), a Ação Lixo Certo, que integra a programação da Semana Lixo Zero. A atividade aconteceu na Praça Brigadeiro Sampaio esquina com rua General Portinho, Centro Histórico. Na ação, o DMLU retirou os resíduos de um contêiner, específico para disposição de orgânicos e rejeitos, e colocou o conteúdo em uma lona para análise dos materiais. Foram encontradas falhas na separação, visto que cerca de 40% do que foi retirado eram resíduos recicláveis que deveriam ser dispostos para coleta seletiva, que acontece em dias e horários específicos para este tipo de recolhimento. A, e segue com ações nesta sexta (28), no Bairro Restinga, e no sábado (29), no Bairro Cristal.