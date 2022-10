Polícia monta guarda após ataque a quadro de Johannes Vermeer na Holanda

A polícia holandesa monta guarda do lado de fora do museu Mauritshuis (foto), em Haia, após ataque à obra Moça com brinco de pérola (1665), de Johannes Vermeer, nesta quinta-feira (27). Três ativistas climáticos foram presos. Um vídeo publicado no Twitter mostra um homem derramando uma lata de substância vermelha em cima de outro manifestante que parecia tentar colar sua cabeça à obra. O museu divulgou que o quadro não foi danificado pois estava protegido por um vidro. Os manifestantes envolvidos são integrantes do grupo Just stop oil, responsável por ataques recentes com o objetivo de chamar atenção para o aquecimento global. Há duas semanas, manifestantes do mesmo grupo(1888), de Vincent Van Gogh. No domingo (23),(1890), de Claude Monet.