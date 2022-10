Hospital Moinhos de Vento realiza primeira angioplastia pulmonar por balão

O Hospital Moinhos de Ventos de Porto Alegre realizou em outubro a primeira angioplastia pulmonar por balão para tratamento de Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica (HPTEC). O procedimento é menos invasivo do que métodos tradicionais. A paciente de 31 anos sofre de HPTEC, uma doença grave causada por um conjunto de alterações que dificultam a passagem do sangue pelas artérias pulmonares. O procedimento realizado consistiu no cateterismo das artérias pulmonares com a introdução de um balão que dilata as obstruções. O cardiologista Wainstein explica que a angioplastia por balão é uma alternativa menos invasiva para aqueles pacientes que não são candidatos a tratamento cirúrgico convencional. “A técnica pode ser aplicada para aqueles pacientes que apresentam lesões geralmente mais distais, ou seja, localizadas mais no final dos vasos pulmonares que não seriam abordadas pela cirurgia convencional”, expõe o médico.