Rebeca Andrade conquista título mundial de ginástica artística

A ginastado individual geral feminino no Campeonato Mundial de Ginástica Artística, em Liverpool, na Inglaterra. Rebeca é apenas a segunda brasileira a subir no pódio do individual geral em Mundiais. Ela já tinha superado o recorde, em 2021, nas Olimpíadas de Tóquio, com seu ouro na final de salto sobre a mesa e sua prata no Individual Geral. A atleta teve o melhor desempenho nos quatro aparelhos - solo, salto, barras paralelas assimétricas e trave -, quando registrou um total de 56.899 pontos, mais de 1 ponto à frente da norte-americana Shilese Jones (55.399). "Ela veio, nós conseguimos. Campeã mundial de individual geral! Obrigada equipe multidisciplinar, equipe técnica e obrigada a todos pela torcida", disse a atleta em suas redes sociais.