Colchão de casal é flagrado dentro do principal arroio de Porto Alegre

Feriado de 2 de novembro e uma cena para deixar Porto Alegre de luto, mas pelo meio ambiente. O principal arroio da Capital amanheceu com um grande colchão de casal flutuando em um dos trechos do canal, que percorre a extensão da avenida Ipiranga. O mobiliário estava dentro da água no trecho entre as ruas Santa Cecília e São Vicente, logo abaixo da travessia de pedestres que dá acesso à loja do Zaffari Ipiranga. O colchão ficou preso, gerando acúmulo de lixo no entorno. Moradores que passavam pelo local se indignavam com a cena. Este tipo de descarte ainda não havia sido registrado na remoção que vem sendo feita pela prefeitura desde março, que teve mais de mil pneus, carrinhos de supermercado e bicicleta de aluguel. Já foram removidos 35 mil metros cúbicos de resíduos , parte ficou visível na terra depositada nas laterais do Dilúvio. (Reportagem Patrícia Comunello)