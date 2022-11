Eleitores de Bolsonaro insatisfeitos protestam em frente a quartel de Porto Alegre

Eleitores insatisfeitos com os resultados das urnas protestaram por alguns pontos do País durante esta segunda-feira (31) e terça-feira (1). Em Porto Alegre, apoiadores do atual presidente, Jair Bolsonaro, se reuniram em frente ao Quartel do Comando Militar do Sul, nesta manhã, com cartazes pedindo intervenção militar (foto). Rodovias por todo o Brasil ficaram interditadas durante esses dois dias. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou o total desbloqueio das estradas federais que registraram paralisações de caminhoneiros, no entanto, muitas delas ainda estão bloqueadas, inclusive no Rio Grande do Sul, onde pelo menos 35 pontos seguem tomados por manifestantes. Com a situação, muitos gaúchos com medo que as mobilizações nas estradas gerem desabastecimento de combustíveis