Enlutados prestam tributo aos mortos em Halloween de Seul

Enlutados prestaram tributo (foto), nesta segunda-feira (31), aos 154 mortos na tragédia do Halloween em Seul, na Coreia do Sul. Na noite do último sábado (29), dezenas de milhares de pessoas inundaram as ruelas estreitas de Itaewon, um bairro da região central da capital sul-coreana, para celebrar o Halloween. O pânico começou a tomar conta das vias iluminadas por luzes neon quando a multidão aumentou; testemunhas relatam que ficou difícil respirar e impossível se mover. As milhares de pessoas em trajes de Halloween contribuíram para o caos. As pessoas tentavam escapar da aglomeração, mas eram pisoteadas por outras. Autoridades conduzem uma investigação urgente para descobrir o que levou à tragédia. À imprensa estrangeira, pessoas relataram que havia pouco - ou nenhum - controle de multidão, mesmo com o histórico do local de atrair grande quantidade de pessoas na data comemorativa.