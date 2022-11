México se prepara para comemoração do Dia dos Mortos

O México se prepara para comemorar o Dia dos Mortos nesta quarta-feira, dia 2 de novembro. O emblemático feriado mexicano tem origens pré-hispânicas, ou seja, anteriores à conquista espanhola do território; na cultura da época, o culto à morte era um elemento fundamental. Nesta crença, a morte representa uma presença viva, não ausência. As famílias têm o costume de dar oferendas aos entes falecidos, dispostos em altares decorados com flores, caveiras e incensos. Um dos filmes responsáveis por propagar a tradição mexicana é a produção da Pixar Viva - A Vida É uma Festa, vencedor do Oscar de melhor animação em 2017. A mulher que inspirou a personagem Mamá Coco (a abuelita) do filme faleceu no último domingo (30) e foi homenageada por familiares (foto) em sua casa em Santa Fe de la Laguna, estado de Michoacan.