Turista brasileiro é morto por queda de gelo na Argentina

Um turista brasileiro morreu após ser esmagado por uma placa de gelo em uma caverna nos arredores da cidade de Ushuaia, no sul da Argentina, confirmaram fontes judiciais nesta quinta-feira (3). Membros da Gendarmerie Nacional da Argentina resgataram o corpo do brasileiro após o desastre (foto). O acidente ocorreu na tarde de quarta (2), por volta das 16h, quando um grupo de visitantes entrou na chamada Caverna de Jimbo. A área é uma formação natural localizada em uma área de geleiras onde o acesso é proibido devido à instabilidade de rochas e fragmentos de gelo. A tragédia foi registrada por um dos turistas em vídeo. Nas imagens, membros do grupo são vistos entrando na caverna lentamente antes que parte de uma camada de gelo se solte e caia sobre um indivíduo que estava liderando a caminhada. No clipe, é possível ver placas com "Atenção, não entre", vários metros antes da entrada. A caverna está localizada em uma área de reconhecida beleza natural dentro do Parque Nacional Tierra del Fuego, a cerca de 3.100 quilômetros ao sul da capital argentina.