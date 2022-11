Porto de Rio Grande recebe um dos maiores cargueiros a navegar na costa brasileira

O porto de Rio Grande tornou-se, na madrugada desta quarta-feira (2), uma das paradas do ONE Amazon (foto), um dos maiores cargueiros a navegar pela costa brasileira. Com 330 metros de comprimento e 48 metros de largura, a embarcação foi construída em agosto de 2022, em Hong Kong. Saindo de seu porto inicial no dia 10 de setembro, em Busan, na Coreia do Sul, o barco passou pelos portos de Buenos Aires, na Argentina, e Montevideo, no Uruguai, antes de desembarcar na cidade portuária do Sul do RS. A cor magenta do navio chama atenção, e é característica das embarcações da ONE. Com a chegada do navio aos portos da América Latina, em outubro e início de novembro, a cor similar ao rosa reforça a campanha mundial Outubro Rosa, de conscientização à prevenção ao câncer de mama. O Terminal de Containers (Tecon) do Porto de Rio Grande vai movimentar ao todo 1.439 contêineres.