Coreia do Sul relembra vítimas de tragédia no Halloween

Muitas pessoas compareceram nesta terça-feira (1) ao memorial às vítimas do desastre que provocou a, na primeira festividade do tipo após a pandemia da Covid-19 em Itaewon, na Coreia do Sul. Chamadas de emergência foram feitas para a polícia local antes do ocorrido e as investigações ainda estão sendo apuradas, mas sabe-se que muitas das vítimas morreram esmagadas em ruas estreitas. Centenas de pessoas foram até o local para a comemoração, no entanto, por se tratar de um evento “não oficial”, não houve controle de aglomerações por parte das autoridades. Essa está sendo considerada a pior tragédia na Coreia do Sul desde 2014, quando uma balsa afundou e mais de 300 pessoas morreram.