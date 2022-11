Selena Gomez lança documentário sobre sua luta por saúde mental

Estando sob os holofotes desde os 7 anos de idade, a cantora e atriz Selena Gomez não conhece uma vida sem a pressão de ser uma pessoa pública. Mostrando seu lado mais pessoal e vulnerável, ela lança o documentário Selena Gomez: My Mind & Me - Minha Mente e Eu, em tradução livre, na Apple TV+, nesta sexta-feira (4). A estreia mundial do documentário aconteceu durante o American Film Institute Festival 2022 (foto), na noite de quarta (2), no TCL Chinese Theatre em Hollywood. A produção é dirigida por Alek Keshishian, responsável por títulos como Madonna: Truth or Dare (1991) e o vídeo de Hands to Myself (2015), da própria Selena. O documentário engloba um período de seis anos na vida da cantora, começando com a preparação para a Revival Tour, de 2016, que teve seu cronograma interrompido devido a ansiedade e ataques de pânico que Selena enfrentou.