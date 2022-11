Placas de ruas com cores do Grêmio são instaladas no entorno da Arena

Nos arredores da Arena do Grêmio, as ruas Airton Pavilhão e Ricardo Seibel receberam placas com as cores do azul, preto e branco do Tricolor, nesta quinta-feira (3). A iniciativa vem de uma parceria entre a prefeitura de Porto Alegre e o Grupo Imobi, concessionária responsável pela instalação e manutenção das placas de ruas na Capital. Inauguradas com o auxílio do mascote gremista, o mosqueteiro (foto), as novas sinalizações homenagem Aírton Ferreira da Silva (1934-2012), zagueiro histórico do Grêmio e destacado pelo Rei Pelé como um dos maiores defensores que já enfrentou, e Ricardo Seibel, torcedor ilustre do clube. Além do Grêmio, o Internacional receberá, no próximo dia 13, uma placa vermelha e branca no entorno do Beira-Rio para homenagear a rua que tem o nome de Fernando Lúcio da Costa (1978-2014), o Fernandão, eterno capitão colorado e campeão da Copa Libertadores e do mundo, em 2006.