Porto Alegre ganha o maior lago balneável artificial do Brasil

mostra como será o Main Lake

O Main Lake, maior lago balneável do Brasil, foi inaugurado no sábado (5) em Porto Alegre. Localizado no Golden Lake, primeiro bairro privativo da Zona Sul da Capital, o lago tem cinco mil metros quadrados e 1,5 metro de profundidade, com 3 milhões de litros de água e cinco praias de areias brancas. Esportes como natação, remo, canoagem e stand up paddle poderão ser praticados nas águas cristalinas do Main Lake. Na inauguração do lago, ocorreu o Golden Lake Festival Experience, com shows musicais de nomes como Zeeba, Paula Toller e Paulo Ricardo, gastronomia e exibições esportivas. Ao lado do BarraShoppingSul, o complexo Golden Lake, empreendimento da Multiplan, terá torres de luxuosos apartamentos. A coluna