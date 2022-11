Instituto do Câncer Infantil promove 28ª Corrida pela Vida em Porto Alegre

Um domingo de exercício físico e solidariedade em prol do Instituto do Câncer Infantil através da Corrida pela Vida, com largada no Parque Marinha do Brasil. A 28ª edição do tradicional evento teve como tema “Movimentos Transformam” e reuniu cerca de 1,3 mil corredores das categorias 3, 5 e 10km, além de 10 mil inscritos na caminhada - inclusive o jogador D'Alessandro (foto). Depois de dois anos sem uma edição presencial em função da pandemia, o evento faz parte da comemoração dos 30 anos do Instituto do Câncer Infantil. Segundo o superintendente do Instituto, Dr Algemir Brunetto, é gratificante promover a 28ª edição da Corrida pela Vida.