Como é e onde fica o maior lago artificial do Brasil

A coluna Olha Só conheceu o maior lago artificial do Brasil, que fica dentro de um bairro privativo, que terá sete condomínios em mais de 160 mil metros quadrados de área construída. O bairro fica na orla sul de Porto Alegre. Show da cantora Paula Toller e outras atrações, entre elas Paulo Ricardo, que fechou a sessão, animaram a estreia do lago que está em área onde ficavam antigamente as cocheiras do Jockey Club de Porto Alegre.

O lago, que fica no primeiro condomínio do empreendimento Golden Lake, um bairro privativo lançado pelo grupo Multiplan, dono do BarraShoppingSul, tem cinco mil metros quadrados e 1,5 metro de profundidade máxima;

São 3 milhões de litros de água e 1,5 milhão de quilos de pedra com certificado de lavra, explica o grupo. Carpas começaram a ser inseridas no habitat. Serão 2,1 mil peixes no total.

Esportes como natação, remo, como caiaque, canoagem e stand paddle poderão ser praticados no local. No entorno do lago, existem cinco praias com areia branca.

Em um ponto da extensão, fica a estrutura do wellness center, que terá, detalha o empreendedor, "piscina coberta e climatizada com três raias de 25 metros, amplo fitness center, bar e central de apoio náutico, além de infraestrutura de saúde e bem-estar, com centro de estética, spa com piscina terapêutica, saunas, salas de repouso e massagem.

Em maio, foram inauguradas as quadras de tênis do Golden Park e a infraestrutura de vestiários e bar/churrasqueira coletivos. Esta área esportiva contará também, com inúmeros locais de convívio ao ar livre, bangalô para festas com deck integrado a um amplo gramado e parque infantil.

Com uma área total de 163 mil metros quadrados, a áreas construída do Golden Lake representa apenas 10% do total do terreno. Com conceitos voltados para a sustentabilidade e preservação, o bairro tem um paisagismo exuberante, com cerca de 1,3 km de ciclovias e pistas de caminhada. Outro destaque será o Beach Club, com 2 quadras de tênis, poliesportiva, futebol Society de grama, bar, churrasqueiras, espaços com fogueiras, restaurante, salão de festas, night club e até uma praia com raia olímpica de 50 metros que recria um cenário tropical.

Até agora, já foram vendidos mais de 51,1% das unidades do Lake Victoria, o primeiro dos sete condomínios do Golden Lake. A primeira fase terá 4 torres, com 94 unidades em 34 mil metros quadrados, o que representa R$ 530 milhões em VGV e entrega prevista para dezembro de 2024.

Para celebrar este momento a Multiplan vai realizar no dia 05 de novembro, para convidados especiais, o Golden Lake Festival Experience, um evento com atrações gastronômicas, shows musicais, exibições esportivas e atividades no Main Lake.