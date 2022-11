Rayssa Leal é a campeã da Liga Mundial de Skate Street

Rayssa Leal foi a grande campeã da Liga Mundial de Skate Street nesse domingo (6). Aos 14 anos, a brasileira natural do Maranhão, apelidada como “fadinha”, chegou ao Super Crown, nome da final da SLS, como favorita, depois de já ter vencido as outras três etapas em Jacksonville, Seattle e Las Vegas, nos EUA. Durante a segunda volta de 45 segundos, a skatista acabou sentindo uma dor muito forte na região do abdômen que a impediu de completar o circuito, no entanto, em sua última tentativa, Rayssa executou a volta que a deu o tão sonhado primeiro lugar. “Primeiro Super Crown e em casa! Sem palavras para agradecer todo carinho da nossa torcida que é a melhor do mundo”, disse a skatista em suas redes sociais.