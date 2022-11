Ativistas atacam quadros de Goya em novo protesto envolvendo obras de arte

Mais um conceituado artista teve suas obras atacadas por ativistas climáticos. Dois quadros de Francisco de Goya (1746 - 1828) foram vandalizados por integrantes do grupo Futuro Vegetal neste sábado (5), em um protesto contra o aquecimento global. As pinturas "A Maja Nua" e "A Maja Vestida", expostas no Museu do Prado, em Madri, foram manchadas pelas mãos dos manifestantes, mas as obras não foram danificadas. Eles ainda escreveram "+1,5°C" na parede, em referência à meta de aquecimento global estabelecida pela comunidade internacional. Segundo a polícia local, os ativistas foram presos e levados sob custódia. Este ataque dá sequência a outros que ocorreram no mês passado. No dia 14 de outubro,; em 23 do mês passado, um