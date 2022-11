Pedro, do Flamengo, pede namorada em casamento após convocação para Copa

Após clamor de torcedores e certa incerteza quanto à convocação de Pedro, do Flamengo, para defender o Brasil na Copa do Mundo do Catar, na tarde desta segunda-feira (7) o anúncio veio: o atacante foi um dos. Mas esse não foi o único 'sim' que o jogador ouviu. Pedro aproveitou o momento para pedir a namorada, a psicóloga Fernanda Nogueira, em casamento. "Quero deixar esse dia ainda mais especial porque a Fernanda é a mulher que eu quero levar pro resto da minha vida", disse o jogador antes de se ajoelhar e pedir a mão da amada, em transmissão na Fla TV. "É um momento que vai ficar marcado para o resto da vida dele, a primeira convocação para a Copa, acredito que vão acontecer muitas ainda", disse a, agora, noiva ao canal do rubro-negro.