Tite anuncia lista de convocados para a Copa do Mundo do Catar

A seleção brasileira de futebol expôs, por meio do técnico Tite, a lista final com os nomes dos convocados para a Copa do Mundo do Catar, nesta segunda-feira (7), às 13h. Tite leu os nomes dos jogadores convocados durante coletiva na sede da CBF, no Rio de Janeiro há 13 dias do começo da competição, foram oficializados os 26 atletas que vestirão a amarelinha durante os 28 dias de competição. A lista oficial se baseia na lista provisória, com 54 nomes, que fora enviada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no dia 26 de outubro.

A seleção se apresenta oficialmente no dia 14, em Turim, na Itália. Entretanto, o primeiro jogo da seleção é contra a Sérvia, às 16h, no dia 24, uma quinta-feira. O grupo G, da seleção, tem Suíça, Camarões, Sérvia e Brasil. Apesar de ser considerado um grupo fácil, ele é composto por seleções “casca-grossa” e com foco em marcação pesada.

Confira a lista dos 26 convocados para a Copa do Catar:

Goleiros

Alisson Becker (Liverpool)

Ederson Moraes (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Laterais-direitos

Davi Alves (Pumas)

Danilo (Juventus)

Laterais-esquerdos

Alex Sandro (Juventus)

Alex Telles (Sevilha)

Zagueiros

Thiago Silva (Chelsea)

Marquinhos (PSG)

Éder Militão (Real Madrid)

Bremer (Juventus)

Meio-campistas

Lucas Paquetá (West Ham)

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Éverton Ribeiro (Flamengo)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Atacantes

Antony (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Vini Jr. (Real Madrid)

Neymar (PSG)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Pedro (Flamengo)

Raphinha (Barcelona)

Rodrygo (Real Madrid)

Tite foi muito direito ao reforçar a questão do equilíbrio da equipe, com jogadores experientes misturados a atletas jovens, com a intenção de criar um grupo com lideranças e fôlego. Após revelar os nomes, o treinador respondeu algumas perguntas relacionadas com as escolhas de alguns jogadores. A única surpresa da lista foi o nome de Daniel Alves, atualmente no Pumas, do México. O lateral-direito de 39 anos deve ser o titular da ala direita da seleção brasileira. Para complementar Dani, Danilo também compõe a lista. Na lateral-esquerda, Alex Sandro e Alex Telles eram imaginados para as vagas, pois são considerados os melhores laterais brasileiros que jogam em alto nível, na Europa.

Em relação aos goleiros, não há grandes surpresas, afinal, Alisson e Ederson são os goleiros principais da seleção há anos. Além disso, Weverton ganhou a terceira vaga pelos bons campeonatos feitos nas últimas temporadas pelo time do Palmeiras.

A defesa traz experiência e qualidade como termos principais. Thiago Silva e Marquinhos são jogadores consagrados e que contribuem com tranquilidade e liderança no vestiário. Bremer e Éder Militão são jovens, mas tem muita qualidade e competência para compor o grupo defensivo brasileiro.

Outro ponto é que Tite levará nove jogadores de ataque para a Copa do Catar. É um grande número de atacantes em uma seleção. Além disso, afirmou que os pontas podem ajudar na proteção das alas, e Daniel Alves pode auxiliar na frente com sua habilidade. São sete estreantes na lista da seleção para o Catar, que contará com jovens atacantes, que devem ganhar experiência, segundo Tite.

A escolha pela lista do meio de campo mantém a estratégia equilibrada de Tite, com foco em variação de características dos atletas. Fabinho e Casemiro são veteranos com mais potência defensiva, Bruno Guimarães e Fred são coringas e capazes de atacar ou defender de acordo com a tática do treinador, enquanto Lucas Paquetá e Éverton Ribeiro são mais criativos e ofensivos. Firmino e Coutinho ficaram de fora da lista. Ainda assim, Tite pode mudar a lista de convocação até a véspera da estreia.