No Mês da Prematuridade, projeto do Hospital Moinhos de Vento para pais passa a ser semanal

Novembro é marcado pelo Mês da Prematuridade, criado para alertar sobre o crescente número de partos precoces e informar sobre as individualidades dos bebês prematuros. O Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, desenvolve um projeto para os pais que aguardam o sonhado momento de levarem seus filhos para casa. A segunda edição da ação chamada Amor na Lata foi realizada nesta terça-feira (8), e a instituição anunciou que a iniciativa passará a ser semanal neste mês. A iniciativa acontece na Estufa Agrícola, na qual mães e pais, acompanhados dos médicos, equipe assistencial e da gestão ambiental, prepararam vasos com latas de leite descartadas e triadas na Central de Transformação de Resíduos. As famílias puderam plantar suculentas para lembrancinhas, em um momento de integração e contato com a natureza.