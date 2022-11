Ópera de Sydney é iluminada para marcar início do Dia da Lembrança

As velas da Ópera de Sydney se acenderam com papoulas vermelhas na madrugada desta sexta-feira (11) para marcar o Dia da Lembrança. O 11 de novembro foi escolhido como o dia para lembrar os soldados mortos em conflitos; a decisão foi do rei George V, da Inglaterra, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial. A escolha da data não foi por acaso: em 1918, o Tratado do Armistício foi assinado entre as forças aliadas e a Alemanha, para determinar o fim das hostilidades da Primeira Grande Guerra. O documento foi firmado em Compiègne, na França, às 11h, do dia 11 de novembro, portanto, mês 11. No entanto, o fim do conflito só viria a acontecer mesmo com a assinatura do Tratado de Versalhes, em junho do ano seguinte. As papoulas vermelhas foram adotadas como símbolo do Dia da Lembrança pois as flores começaram a nascer nos campos de batalha.