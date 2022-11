Camboja celebra 69 anos de independência

O Camboja celebra nesta quarta-feira (9) os 69 anos de sua independência. Balões foram lançados no Monumento da Independência (foto), em Phnom Penh, capital do país, para marcar a data. O país do sudeste asiático estava à beira de dissolução em meados do século XIX. Após inúmeros pedidos de ajuda aos franceses, um protetorado foi criado em 1863. Em 1884, o Camboja foi tornado colônia da França, sendo parte da União da Indochina, junto a Annam, Tonkin, Cochin-China, e Laos. A independência só aconteceria em 9 de novembro de 1953. Atualmente, o país é movido pelo sistema de mercado aberto, sendo o ramo têxtil o turismo os setores mais relevantes para o PIB nacional. O Camboja é influenciado por culturas asiáticas variadas, além de referências francesas e estadunidenses, que podem ser vistas na capital, um dos poucos centros urbanos da nação.