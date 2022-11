Exposição promovida pelo Coletivo Arquitetos Voluntários integra circuito de arte na CCMQ

A Casa de Cultura Mário Quintana recebe, até o dia 3 de dezembro, a inédita exposição “rever” (foto). Organizada pelo Coletivo Arquitetos Voluntários, a mostra reúne obras de 14 artistas do Estado. O projeto faz parte da iniciativa “+ Arte Desafio Voluntário”, e tem em sua proposta curatorial a expansão do olhar, revendo o que passamos enquanto humanidade nos últimos anos. Participam da mostra: Ana Flavia Garcia, Art JMSS, Arthur Dornelles Ferreira, Céu Isatto, Claudia Prass, Gustavo Assarian, Juliana Veloso, Lau Peters, Luísa Prestes, Mitti Mendonça, Pamela Zorn, Pedro Domingues, Pedro Matsuo e Rafael Dambros. O Coletivo Arquitetos Voluntários foi formado em março de 2020 e, através de doações de empresas privadas e trabalho voluntário, busca entregar melhores condições de trabalho e qualidade de vida nos ambientes laborais. A exposição pode ser visitada no Espaço Maurício Rosenblat, no Foyer da Biblioteca Erico Verissimo, 3º andar da CCMQ, sempre das 10h às 20h.