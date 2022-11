Quarto dia da COP27 é marcado por protesto da sociedade civil

Nessa quarta-feira (9), quarto dia da COP27, ocorreu o primeiro protesto da sociedade civil. A COP27 acontece no Balneário de Sharmel-Sheikh, no Egito, e é um evento anual relacionado ao clima do planeta, que reúne diversos líderes mundiais. A proibição de protestos no Egito tem sido um grande problema desta conferência, já que as manifestações fazem parte da dinâmica das COPs. Elas são puxadas, principalmente, pela sociedade civil, que pede por "Justiça Climática". Antes do começo do evento, alguns manifestantes já haviam sido detidos. Entre eles, o ativista climático Ajit Rajagopal, da Índia.