Edurdo Kobra é o primeiro brasileiro a produzir um mural para o Walt Disney World

O artista paulista Eduardo Kobra foi o primeiro brasileiro a produzir um mural artístico para o Walt Disney World, na Flórida (EUA). Em comemoração ao Mês da Herança Hispânica e Latino-americana, Kobra pintou um espaço de 29 metros de comprimento e 5 metros de altura (cerca de 145 m²) com rostos de crianças de diversas etnias para simbolizar a infância e a alegria do brincar, além das diversidades presentes no Brasil. A obra do artista faz parte do "Disney Springs Art Walk: A Canvas of Expression", projeto que reúne diversos murais de artistas de todo o mundo. O espaço funciona todos os dias e fica perto do circuito de ônibus do Town Center, em Disney Springs. “Realização de um sonho”, publicou o artista em suas redes sociais.