"BookTruck" chega a Porto Alegre trazendo atividades lúdicas e contação de histórias

A biblioteca sobre rodas apelidada como "BookTruck", iniciativa realizada pela VR Projetos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, está na capital dos gaúchos com a sua trupe de contadores de histórias. O "BookTruck" fica até este sábado (12) levando diversão, interação, contação de histórias e atividades lúdicas para escolas e locais públicos. Com um vasto acervo de livros com mais de 800 títulos, o furgão, totalmente customizado, teve seu interior transformado em uma biblioteca, que conta também com materiais lúdicos e recursos digitais. Depois de passar por quatro escolas públicas da Capital, o furgão estaciona neste sábado no Cais Embarcadero, onde o público poderá conferir a atração.