Paris revela os Phryges, mascotes das Olimpíadas e Paralimpíadas de 2024

Os organizadores das Olímpiadas e Paralimpíadas de Paris 2024 anunciaram nesta segunda-feira (14) os Phryges (foto), mascotes da próxima edição dos Jogos. Os Phryges, ou barretes frígios, são símbolo de liberdade e estavam presentes nos principais eventos da História francesa. Arquivos do país registram que estes gorros foram utilizados na construção da catedral de Notre-Dame de Paris, em 1163, e da Torre Eiffel, no final do século XIX, além de serem vestidos durante a Revolução Francesa de 1789 e ao longo dos Jogos Olímpicos de Paris, em 1924 - cem anos antes da próxima edição. Os Phryges, apesar de parecidos, apresentam uma sutil diferença: o gorro Paralímpico usa uma prótese de corrida. Restando dois anos para os próximos Jogos, as Olímpiadas acontecerão entre 26 de julho e 11 de agosto, enquanto as Paralimpíadas serão disputadas entre 28 de agosto e 8 de setembro de 2024.