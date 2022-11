Talibã proíbe mulheres de frequentarem parques na capital do Afeganistão

As mulheres do Afeganistão não podem mais frequentar parques, disse um porta-voz do ministério de moralidade do Talibã nessa quinta-feira (10). Esse é o mais recente decreto do regime que limita os direitos e liberdades das mulheres desde que o grupo voltou ao poder no país, há pouco mais de um ano. Na entrada de um parque nos arredores de Cabul, capital do país, há um mural onde se lê: Queridas irmãs! Hijab e véu são sua dignidade e estão em seu benefício neste mundo e no futuro (foto). O "desrespeito" ao uso do Hijab foi usado como pretexto do Talibã para impedir as mulheres de frequentarem parques. "Infelizmente, os donos dos parques não cooperaram muito bem conosco, e também as mulheres não observaram o Hijab como foi sugerido. Por enquanto, foi tomada a decisão de que elas serão banidas", disse Mohammad Akif Muhajir, porta-voz do Ministério para a Propagação da Virtude e Prevenção do Vício.