Fernandão, ídolo da torcida colorada, é homenageado com nova placa de rua

A prefeitura de Porto Alegre, em parceria com o Grupo Imobi, realizou nesse domingo (13) a troca de placas das ruas próximas ao Beira-Rio. Uma nova sinalização foi colocada na rua Fernando Lúcio da Costa, o Fernandão, no entorno do estádio do Internacional, nas cores vermelha e branca. A homenagem ao ídolo colorado teve a presença da viúva do craque, Fernanda Bizzoto, do prefeito Sebastião Melo e do secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores. Fernandão foi campeão da Libertadores e campeão mundial pelo Inter em 2006. Após sua aposentadoria, ainda foi diretor executivo e treinador do Internacional, entre 2011 e 2012. O jogador, também conhecido como “eterno capitão colorado”, faleceu aos 36 anos em 2014 na queda de um helicóptero, mas até hoje segue sendo ídolo da torcida colorada.