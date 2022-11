Hamilton exibe capacete com bandeira do Brasil em treino para o GP de São Paulo

O piloto britânico Lewis Hamilton voltou a mostrar sua paixão pelo Brasil ao usar neste sábado (12) o capacete com o desenho da bandeira nacional nos treinos do GP de Fórmula 1 de Interlagos, em São Paulo. Na segunda-feira (7), Hamilton foi homenageado com o título de cidadão honorário pela Câmara dos Deputados, em Brasília. A homenagem foi sugerida no ano passado, quando Hamilton venceu o GP de São Paulo e repetiu o gesto de Senna, em 1991. Na quinta-feira (10), o heptacampeão, que é engajado em várias causas sociais, visitou a Escola Estadual Lasar Segall, na zona sul de São Paulo, a convite do Instituto Ayrton Senna, onde conversou e tirou fotos com estudante s. Ao final, uma obra do artista Eduardo Kobra sobre a relação de Hamilton com o Brasil foi inaugurada em uma das paredes do colégio. O GP de São Paulo começa às 15h em clima amistoso, já que o holandêsdo campeonato antecipadamente.