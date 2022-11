Lewis Hamilton ganha título de cidadão honorário, na Câmara dos Deputados

O piloto britânico de Fórmula 1 Lewis Hamilton recebeu nesta segunda-feira (7), em sessão solene, o título de cidadão honorário pela Câmara dos Deputados. A homenagem foi sugerida pelo deputado André Figueiredo (PDT-CE) e acatada pelos parlamentares.

Diferentemente de outras segundas na Câmara, em que, geralmente, o plenário da Casa está vazio, o dia foi marcado por longas filas e até espera para entrar na Câmara e no plenário. As 13h, horário de abertura do plenário, já era possível avistar pessoas aguardando a chegada do piloto no Congresso Nacional.

A expectativa de conhecer um ídolo internacional reuniu fãs, parlamentares, assessores e servidores e paralisou a Câmara antes e durante a sessão de homenagem. Hamilton chegou por volta das 14h e entrou pela rampa da Câmara, local onde geralmente entram autoridades brasileiras em eventos políticos importantes.

Antes da sessão, ele se encontrou com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), no gabinete da presidência, com Figueiredo e outros parlamentares. A homenagem foi sugerida no ano passado, quando Hamilton venceu o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, em São Paulo, e repetiu o gesto do brasileiro Ayrton Senna em 1991, dando uma volta adicional no autódromo com a bandeira nacional.