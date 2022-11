Em clima amistoso, GP de São Paulo será disputado neste domingo

A penúltima etapa da Fórmula 1 da temporada de 2022, o GP de São Paulo, acontece neste final de semana, em Interlagos, na capital paulista. Com o holandês Max Verspatappen já garantido com o título, o clima é totalmente amistoso no autódromo paulistano.

Nesta sexta-feira (11), os carros vão à pista para o treino livre e formação do grid de largada, às 16h, já que no sábado, às 16h30min, ocorre a Sprint, uma corrida mais curta e que pontua para os oito primeiros classificados. Esta será a segunda vez consecutiva que a Sprint será realizada no Brasil.

No domingo, dia 13, às 15h, acontece oficialmente o GP de São Paulo, com a corrida que terá um total de 71 voltas, sendo que o circuito em Interlagos possui 4.309 km, totalizando um percurso de 305.879 km nesta penúltima etapa da competição. No ano passado, Lewis Hamilton, que agora é cidadão honorário do Brasil, chegou na frente. Sem vencer ainda na temporada, o piloto inglês busca a primeira vitória no ano.

Depois do Brasil, o circo da Fórmula 1 se despede da atual temporada com o GP em Dhabi, nos Emirados Árabes, no dia 20.