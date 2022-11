NASA mantém data de lançamento da Artemis I após passagem do furacão Nicole

A NASA manteve o lançamento da missão Artemis I para esta quarta-feira (16), mesmo após a passagem do furacão Nicole. Após tocar o solo da Flórida, na última quinta-feira (10), o fenômeno perdeu força e virou uma tempestade tropical. O Centro Espacial Kennedy, onde fica a zona de lançamento, está a 386 quilômetros da costa atlântica da Florida. O foguete Space Launch System (SLS) lançará a cápsula Orion rumo à Lua em uma janela de duas horas, que se abrirá às 03h04, no horário de Brasília. Essa é a terceira tentativa de lançamento do foguete que irá levar o ser humano à Lua novamente. Na primeira, houve um problema no carregamento de hidrogênio líquido super-refrigerado, gerando vazamentos. Um sensor defeituoso também causou problemas para os motores.