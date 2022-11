Nasa lança missão lunar Artemis 1

A Nasa lançou, na madrugada desta quarta-feira (16), a missão Artemis 1, primeiro voo do foguete SLS (Space Launch System) com a cápsula Orion, destinada a levar humanos de volta à Lua. O foguete foi lançado em uma explosão de luzes, às 3h47min (de Brasília). O SLS, de 32 andares, decolou do Kennedy Space Center, e uma multidão de espectadores aplaudiu e gritou durante o lançamento. A decolagem ocorreu na terceira tentativa de lançamento do foguete, após 10 semanas marcadas por vários contratempos técnicos, furacões e duas excursões levando a espaçonave de seu hangar para a plataforma de lançamento. A missão envolve levar a cápsula até uma órbita retrógrada distante ao redor da Lua, onde ficará por volta de uma semana, antes de retornar à Terra. A previsão é que o retorno aconteça no dia 11 de dezembro.