Xadrez movimenta crianças e adultos no palco da Feira do Livro de Porto Alegre

A praça é dos livros, mas nada como abrir espaço para uma prática, entre esporte e educação, que mexe demais com a mente. No último dia da Feira do Livro de Porto Alegre 2022 , a Praça da Alfândega foi palco do projeto Xadrez POA. Um tabuleiro gigante e outros de tamanho tradicional atraíram a atenção do público e fizeram muitas crianças, adolescentes e adultos pararem para jogar ou assistir a partidas entre praticantes. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Educação (Smed) e busca levar o esporte como um projeto especial para dentro da escolas municipais. Durante o ano, ocorrem torneios escolares. O próximo será nesta quarta-feira (16) na Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Alberto Pasqualini, na Restinga, na Zona Sul da Capital.