Antigo prédio da Faculdade de Medicina da UFRGS tem fachada revitalizada

O Campus Centro da UFRGS, antigo prédio da Faculdade de Medicina, recebeu uma nova pintura monocromática em tom amarelo, na parte central da sua fachada. Além disso também foi feito reparos no revestimento e limpeza das portas e janelas. Uma pesquisa histórica E pesquisa de tipos de tintas foram realizadas para chegar na cor escolhida. “A intenção no Prédio da Antiga Medicina é resgatar a cor original ocre. Este tom de amarelo, intenso, era largamente utilizado na cidade de Porto Alegre no início do século XX”, explica a arquiteta Ana Lucia Dreyer. Antes de receber a pintura o prédio teve suas grades reposicionadas, com o objetivo de proteger a fachada de vandalismo. O projeto de alteração das grades e a nova pintura tiveram aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional