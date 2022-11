Bicicletário é alternativa para quem vai a shows e jogos no Beira-Rio

O complexo Beira-Rio agora disponibiliza quatro bicicletários para ciclistas, sendo três localizados no entorno do Estádio e um no Sunset, para quem for acompanhar grandes eventos no Complexo, como a finalização do Brasileirão, shows e espetáculos. O espaço é uma alternativa em dias de shows e jogos e beneficia o público que prefere se deslocar utilizando o meio de transporte mais econômico e saudável. Além dos benefícios para a própria saúde e meio ambiente, o meio de transporte é uma opção para não pegar trânsito nem engarrafamento. Hoje, a capital dos gaúchos possui 77 quilômetros de ciclofaixas, ciclovias e ciclorotas, além de locais abertos que propiciam a prática do pedal, como os parques públicos e a extensa faixa revitalizada da orla do Guaíba.