Bola da "mão de Deus" de Maradona é leiloada por 2 milhões de libras

A bola com a qual Diego Maradona marcou o icônico gol com a ajuda da "mano de Dios" ("mão de Deus"), nas quartas-de-final da Copa do Mundo de 1986, foi leiloada por 2 milhões de libras (cerca de R$ 12,8 milhões) nesta quarta-feira (16), pela Graham Budd, de Londres. A bola foi utilizada durante a partida entre Argentina e Inglaterra, em que Maradona marcou os dois gols da vitória dos hermanos, por 2 a 1, sendo que o primeiro foi o clássico de mão. Ao fim da partida, o capitão argentino reconheceu que o gol foi marcado "um pouco com a cabeça e um pouco com a mão de Deus", eternizando a jogada. Esta partida se torna ainda mais épica por ter ocorrido apenas 4 anos após o fim da Guerra das Malvinas, entre os dois países. O segundo gol marcado por Diego também foi lendário: é considerado o "Gol do Século", em que o craque argentino recebeu a bola no campo de defesa e driblou 4 marcadores e o goleiro. A Argentina conquistou, neste ano, seu segundo título Mundial.