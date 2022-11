Parcão chega aos 50 com melhorias e previsão de novas obras

Os 50 anos do Parque Moinhos de Vento, o Parcão, que fica no bairro com nome em Porto Alegre, foram festejados neste domingo (20). Além de atividades que marcam a data, também foram feitos anúncios de mais melhorias na estrutura do parque. Autoridades como o prefeito Sebastião Melo e o vice-prefeito Ricardo Gomes e ainda representantes das empresas que adotam o Parcão entregar as novas melhorias e reformas no local. Entre os destaques estão a nova pista de caminhadas e corridas, o passeio completo em todo o entorno do Parcão, melhorias e recuperação geral do mobiliário. Também foram anunciados o projeto do futuro playground para as crianças e a revitalização do lago. As autoridades, ao lado dos frequentadores, fizeram uma caminhada ao longo do percurso da nova pista. Teve distribuição de água e brindes para quem esteve visitando o evento. Os adotantes são Tramontina, Hospital Moinhos de Vento, a Melnick, a Panvel e o Zaffari.