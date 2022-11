Famílias da Lomba do Pinheiro recebem registro de propriedade das suas moradias

Famílias do bairro Lomba do Pinheiro, um dos maiores e mais populares de Porto Alegre, tiveram um sábado histórico. O grupo com 142 núcleos familiares receberam as matrículas que oficializam o registro das moradias em seus nomes. Trata-se da Certidão de Regularização Fundiária (CRF) que garante a propriedade do imóvel. Os contemplados residem no Loteamento Quinta do Portal. Sob um tendão, mulheres, homens e crianças aguardaram a entrega do documento (foto). O ato finalizou a segunda etapa da regularização fundiária urbana (Reurb) na comunidade, que já somou 255 lotes na área, segundo a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária. Foi também a oitava entrega de matrículas de moradias deste ano, segundo o site da prefeitura. "Ainda estamos no processo para regularizar mais lotes na comunidade”, informou o titular de Habitação, André Machado. O processo de regularização foi conduzido pela Procuradoria de Assistência e Regularização Fundiária (Parf) da Procuradoria-Geral do Município.