Seleção brasileira abre o Centro de Treinamentos para visita da imprensa no Catar

O CT da seleção brasileira, em Doha, foi aberto à visitação da imprensa neste sábado (19), pouco antes da delegação chegar ao local. Os jornalistas puderam conhecer toda a estrutura que a equipe comandada pelo técnico Tite tem à disposição para preparar a seleção que vai buscar o hexacampeonato mundial no Catar. Além das estruturas do campo, a imprensa pode visitar os vestiários utilizados pelos atletas brasileiros no CT da equipe do Al Arabi. O Centro de Treinamentos é equipado com academia e sala de convivência - onde os atletas poderão ter contato com seus familiares -, além de área para recuperação dos atletas e salas para as equipes técnica e médica. O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, quinta-feira, quando encara a seleção da Sérvia, pelo Grupo G da competição.