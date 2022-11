Ônibus levará apresentações culturais para bairros da periferia de Porto Alegre

Shows musicais, apresentações de dança, peças de teatro e projeção de filmes em um só local e, ao mesmo tempo, em vários locais. Isso será possível em Porto Alegre graças ao Ônibus Palco, que foi entregue na tarde desta sexta-feira (18). O veículo estava sucateado há anos e passou por uma reforma geral, que inclui pintura, motor novo e conserto na lataria para começar a circular e levar arte para bairros da periferia. O retoque final na parte externa será de grafiteiros da Restinga. A iniciativa busca descentralizar a cultura e levar música, teatro e artes visuais para locais da cidade que ficam distantes dos núcleos em que, normalmente, a cultura acontece. Na programação do Ônibus Palco, já estão o Natal Luz do Morro da Cruz e atividades culturais durante o período de jogos da Copa do Mundo. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa com a Carris.