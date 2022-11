James Webb captura nuvem de poeira em forma de ampulheta em torno de estrela jovem

O telescópio espacial James Webb revelou nesta quarta-feira (16) fotos de uma enorme nuvem de poeira em forma de ampulheta em torno de uma estrela jovem e em formação. A imagem foi capturada pela câmera infravermelha do supertelescópio, identificando nuvens coloridas de azul e laranja (foto). A estrela em questão, chamada "protoestrela L1527", fica localizada dentro de uma nuvem escura, na região de formação estelar de Touro, e só é visível na luz infravermelha. O jovem astro se encontra escondido no que seria o "pescoço" da ampulheta de poeira. As nuvens foram formadas pela colisão entre o material ejetado e a matéria que a rodeia. As partes azuis indicam as áreas onde a poeira é mais fina e as bolhas alaranjadas se formam nas partes mais grossas. Praticamente uma estrela "bebê", a L1527 tem apenas 100 mil anos, idade considerada muito recente nos padrões deste tipo de estrutura espacial. Com informações da AFP.