CBF divulga foto oficial da seleção brasileira para a Copa do Catar

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na manhã desta sexta-feira (18) a foto oficial da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar. Todos os 26 convocados por Tite posaram ao lado de integrantes da comissão técnica. Os jogadores foram fotografados vestindo uniformes com suas respectivas numerações para o Mundial, e utilizaram a tradicional camisa amarela com calções azuis e meias brancas. Treinando em Turim, na Itália, a seleção realizou uma curta sessão de treinamentos para depois tirar o resto do dia de folga. No sábado (19), eles viajam para Doha, capital do Catar, para a disputa da Copa. O técnico Tite manteve, nesta sexta, o mistério sobre a equipe que estreará pelo grupo G contra a Sérvia, na próxima quinta-feira (24), às 16h (horário de Brasília), no estádio Lusail.