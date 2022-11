Preços de árvores de natal estão mais altos nos EUA

Trabalhadores descarregam um caminhão com 1.400 árvores de Natal na North Pole Xmas Trees em Nashua (foto), New Hampshire, nos Estados Unidos. A empresa vende árvores no varejo, atacado e por correspondência para clientes de todo o país, com movimento de 80 mil árvores por temporada. Em conversa com a AFP, a Xmas afirma que o preço das unidades está mais alto neste ano devido à escassez de produtores de árvores, à inflação e à seca. A tradição no país é usar pinheiro de verdade e, após as festas, os estadunidenses costumam deixar suas árvores nas calçadas para serem recolhidas. Em muitos casos, elas passam por um triturador que dá origem ao mulch, que possui várias utilidades: perfumar o ambiente, virar colchão de gato ou deixar no carro. Entretanto, a maior parte vira fertilizante, que pode ser usado pelas prefeituras em parques e repartições públicas.