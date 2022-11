Cinco ruas de Manaus receberão estrutura para transmissão de jogos do Brasil na Copao

A cidade de Manaus terá cinco ruas com estrutura para transmitir os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. O resultado final do edital “Ruas da Copa 2022” foi divulgado nesta sexta-feira (18), e as vias receberão apoio com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e telão nos dias em que o Brasil entrar em campo. “A cultura tem a ver com as tradições de um povo. E nossa gestão está do lado de Manaus. Com esse apoio às ‘Ruas da Copa’, não apenas fortalecemos a tradição, mas potencializamos mais uma atração turística que encanta os manauaras e já chama a atenção do mundo para a nossa cidade”, destacou o prefeito da cidade, David Almeida. Recentemente a Fifa reconheceu a iniciativa da capital amazonense, e publicou fotos das ruas coloridas em suas redes sociais. O primeiro jogo da seleção é nesta quinta-feira (24), contra a Sérvia.