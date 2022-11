Torcida fica abalada após derrota inesperada da Argentina

O abatimento de toda a torcida e seleção argentina era nítido após a derrota, nesta terça-feira (22), em sua estreia na Copa do Mundo de 2022. Com a derrota, a Argentina encerrou uma invencibilidade de 36 jogos oficiais. Nos primeiros 45 minutos, a Argentina teve chances para marcar pelo menos cinco vezes antes do intervalo, teve três gols anulados, um deles, com a ajuda do VAR. Mas quem levou a melhor foi a Arábia Saudita, de virada, por 2 a 1. O camisa 10, Lionel Messi, autor do primeiro gol da partida, disse na segunda-feira (21) ser feliz com o apoio que recebia de gente de outros países. No entanto, toda vez que pegou na bola, o craque foi muito vaiado. "Estamos mortos. É um golpe muito duro. Não queríamos estrear dessa maneira", disse Messi, após a derrota.