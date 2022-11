Porto Alegre recebe o '5G Truck', carreta itinerante com treinamentos sobre a tecnologia

Trazendo para a capital gaúcha treinamentos teóricos e práticos sobre os usos do 5G em diversos setores, a carreata itinerante '5G Truck' (foto) estará entre esta terça-feira (22) e quinta (24) estacionado no Senai Porto Alegre (Av. Assis Brasil, 8450, Sarandi). Participantes poderão aprender, em treinamentos de 1h a 2h, mais sobre os equipamentos 5G e como as indústrias, a exemplo de agricultura, logística, manufatura, educação e outras, serão beneficiadas pela nova tecnologia. Pesando cerca de 20 toneladas, o caminhão tem capacidade para turmas com até 12 alunos, e a visitação é aberta ao público das 8h às 20h. Entre as capitais brasileiras, Porto Alegre é a primeira colocada do ranking de Cidades Amigas do 5G. O título é um reconhecimento a municípios com leis modernas e desburocratizadas que facilitaram o licenciamento para instalar antenas e a infraestrutura de telecomunicações.