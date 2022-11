Jogadores alemães cobrem boca em foto do time em meio a sanções por conta de braçadeira

Os jogadores da Alemanha fizeram um protesto durante a foto oficial do time antes da partida contra o Japão na Copa do Mundo do Catar nesta quarta-feira (23). Os alemães cobriram a boca diante de dezenas de fotógrafos no campo em meio às ameaças de sanção da Fifa aos times que usassem a braçadeira One Love, que simboliza a diversidade e apoio à causa LGBTQIA+. O órgão regulador alertou que "sanções esportivas" viriam como punição, com os jogadores arriscando um cartão amarelo caso optassem por usá-la. Uma publicação no Twitter da seleção alemã diz que o time queria usar braçadeira para defender os valores que acredita e, assim como outras nações, queria que sua voz fosse ouvida. "Não se tratava de fazer uma declaração política – os direitos humanos não são negociáveis", declara a seleção germânica.